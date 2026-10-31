В Кении Комитет Национальной ассамблеи по публичным петициям рекомендовал Министерству финансов и Комиссии по заработной плате и вознаграждениям провести актуарный пересмотр возможного повышения выплат для 319 207 бывших государственных служащих. Как сообщает Nation Kenya, депутаты также поручили правительству в течение двух месяцев представить отчет о бюджетных потребностях для такого повышения.

Выплаты для пенсионеров

Основанием для рассмотрения стала петиция Кенийской национальной ассоциации пенсионеров государственной службы (KNAPS). По данным организации, около четверти ее членов, или почти 80 тысяч человек, ежемесячно получают менее 4 тысяч кенийских шиллингов пенсии.

Пенсионеры заявили, что низкие выплаты на фоне инфляции и роста стоимости жизни не покрывают базовых расходов. Они попросили объединить старые неконтрибутивные пенсионные схемы с нынешней Public Service Superannuation Scheme (PSSS), официально утвердить повышение пенсий и пересмотреть законодательство для защиты пенсионеров и их получателей выплат.

Комитет рекомендовал проводить актуарный пересмотр каждые три года. Первый такой пересмотр, согласно отчету комитета, должен быть проведен до 31 декабря 2026 года. В документе указано, что пенсионеры считают выплаты менее 4 тысяч шиллингов ниже действующего порога бедности.

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Финансовые оговорки

Депутаты и государственные органы не поддержали объединение старых схем с PSSS. Регулятор пенсионных выплат Кении (RBA) сообщил, что перед таким шагом правительству необходимо было бы погасить накопленные обязательства неконтрибутивной системы, которые по актуарной оценке Министерства финансов на июнь 2024 года превышали 1 трлн кенийских шиллингов.

По старой системе из зарплат работников не удерживались взносы на пенсионное обеспечение, а размер выплат определялся законодательством. При переходе на PSSS в январе 2021 года служащих в возрасте 45 лет и младше перевели в накопительную систему: 7,5% их зарплаты направляется на пенсионные сбережения, а государство выплачивает такую же сумму.

По состоянию на июнь 2026 года участниками PSSS были 529 635 государственных служащих, а их накопления достигли 343,75 млрд шиллингов. Министерство финансов тратит примерно 7,8 млрд шиллингов ежемесячно на выплаты 319 207 пенсионерам, или около 93,7 млрд шиллингов в год. Ведомства подчеркнули, что увеличение пенсий создаст долгосрочное финансовое обязательство, поэтому решение должно учитывать возможности бюджета и устойчивость государственных финансов.

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