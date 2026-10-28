Японская Kyoto Financial Group может продать больше стратегических пакетов акций компаний, поскольку рост процентных ставок делает кредитование более выгодным. Президент региональной финансовой группы Нобухиро Дои заявил, что банку необходимо пересмотреть подход к таким активам.

«Мы вступаем в эпоху, когда можем зарабатывать больше, превращая эти акции в денежные средства и направляя их на кредитование», — сказал Дои в интервью The Japan Times. По его словам, изменение рыночной среды вынуждает финансовую группу переосмыслить портфель стратегических долей.

План сокращения пакетов

Kyoto Financial много лет владеет пакетами акций крупных японских компаний из Киото, в том числе Nintendo и Kyocera. Такие перекрестные владения акциями традиционно использовались банками и бизнесом в Японии для укрепления деловых связей. В то же время японские власти призывают кредиторов отказаться от этой практики для улучшения корпоративного управления.

В апреле Kyoto Financial пообещала к марту 2029 года сократить стратегические пакеты более чем на 300 млрд иен. Это втрое больше предыдущей цели. Дои отметил, что группа может пойти и дальше. В финансовом году, завершившемся в марте, она продала акций примерно на 160 млрд иен, включая часть пакета Nintendo.

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В то же время из-за роста японского фондового рынка стоимость оставшихся активов увеличилась. На конец июня нереализованная прибыль от стратегических пакетов превышала 1 трлн иен — примерно столько же, сколько составляла рыночная капитализация самой Kyoto Financial.

Кредиты вместо облигаций

Средства от продажи акций могут быть направлены на расширение кредитования или приобретение других финансовых компаний. В апреле Kyoto Financial создала команду для изучения возможностей роста через слияния и поглощения. Дои назвал региональные банки, онлайн-банки и другие финансовые учреждения потенциальными целями, но подчеркнул, что конкретных сделок группа сейчас не готовит.

Банк также отдает предпочтение кредитам перед японскими государственными облигациями, ссылаясь на активный спрос со стороны корпоративных заемщиков, в том числе малых производителей. В конце июня объем ценных бумаг Kyoto Financial составлял около 1,7 трлн иен, тогда как в марте 2025 года он равнялся примерно 2,5 трлн иен. Дои сказал, что группа рассмотрит возвращение к внутренним облигациям после более четкого понимания пикового уровня ставки Банка Японии.

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