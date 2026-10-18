Министерство финансов Нигерии заявило, что показатель в 124% соотношения процентных выплат федерального правительства по долгу и его доходов в первом полугодии 2026 года является вводящим в заблуждение. Как сообщает Premium Times Nigeria, ведомство считает, что в расчёте сопоставили несопоставимые данные о долговых обязательствах и доходах.

Что учли в выплатах

В министерстве пояснили, что в сумму процентных выплат включили долг, который федеральное правительство обслуживает от имени других уровней власти, в частности внешние кредиты штатов. По мнению ведомства, сравнение этой суммы только с федеральными доходами завышает соотношение, поскольку долг и доходы должны охватывать один и тот же уровень государственного управления.

Министерство также заявило, что опубликованные данные о доходах не включают собственные поступления государственных агентств и предприятий, которые ещё не были перечислены в казначейство. Ведомство добавило, что часть бюджетных поступлений традиционно приходится на вторую половину года из-за установленных сроков платежей.

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Динамика доходов и процентных расходов

По данным министерства, федеральные доходы Нигерии выросли на 72% — с 3,6 трлн найр в первом полугодии 2025 года до 6,2 трлн найр за аналогичный период 2026 года. Одновременно процентные платежи увеличились на 38% — с 5,6 трлн до 7,7 трлн найр.

Ведомство заявило, что соотношение процентных выплат к доходам за год снизилось на 32 процентных пункта — со 156% в первом полугодии 2025 года до 124% в первом полугодии 2026 года. Разница между процентными расходами и доходами, согласно этим расчётам, сократилась с 2 трлн до 1,5 трлн найр.

Министерство настаивает, что устойчивость государственного долга следует оценивать по итогам полного года, а не шести месяцев. Ссылаясь на октябрьский Nigeria Development Update Всемирного банка, оно отметило, что, согласно прогнозу, обслуживание долга Нигерии в 2026 году, включая проценты и погашение основной суммы, составит 46% доходов.

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