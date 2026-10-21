Правительство Нигерии выплатило 4,25 млрд найр задолженности по пенсиям и выходным пособиям ещё 600 бывшим сотрудникам ликвидированной авиакомпании Nigeria Airways Limited. Общее число людей, получивших средства, достигло 3300, сообщает Premium Times.

Десятая и одиннадцатая очереди

Последняя выплата охватила десятую и одиннадцатую очереди получателей. В Министерстве финансов Нигерии заявили, что средства перечислили в рамках погашения давних финансовых обязательств перед бывшими сотрудниками национального перевозчика.

Первые девять очередей выплат охватили 2700 человек. Ранее сообщалось о выплатах в размере 18 млрд найр для этих работников. По подсчётам Premium Times, вместе с новым траншем заявленный объём выплат составляет 22,25 млрд найр.

В то же время министерство в новом заявлении не назвало общую сумму фактически выплаченных средств по всем очередям и не сообщило об остатке долга перед бывшими сотрудниками и их семьями.

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Долги после ликвидации авиакомпании

В январе 2025 года Совместный комитет Национальной ассамблеи Нигерии по вопросам авиации заявлял, что государство задолжало бывшим сотрудникам Nigeria Airways 36 млрд найр. Тогда законодатели отмечали, что часть работников умерла, не дождавшись положенных выплат, а другие испытывали финансовые трудности.

Nigeria Airways была основана в 1958 году. Она прекратила работу в 2003 году и была ликвидирована в 2004-м. После закрытия компании остались неурегулированные обязательства по пенсиям и выходным пособиям.

Проверка обращений семей

Министерство финансов также продолжает проверять и подтверждать требования, поданные ближайшими родственниками умерших бывших сотрудников авиакомпании. Ведомство должно установить право на выплаты и сверить требования с утверждёнными данными перед перечислением средств.

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