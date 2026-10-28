Правительство Южной Кореи планирует с 2028 года обязать компании, имеющие не менее 100 работников, размещать средства для выплат при увольнении во внешних финансовых учреждениях. Инициатива должна предотвратить невыплату таких средств работникам, сообщает Korea Herald.

Поэтапное внедрение

Министерство финансов и экономики обсудило этот план на встрече министров, отвечающих за экономику и науку. Компании, на которые будет распространяться первый этап, должны начать подготовку в 2027 году, а полноценное внедрение запланировано на следующий год.

В 2029 году требование планируют распространить на предприятия со штатом от 10 до 99 человек. С 2030 года оно должно охватить и компании, где работают девять или менее человек.

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Цель реформы

В министерстве заявили, что обязательное размещение средств во внешних учреждениях является наиболее эффективным способом преодолеть структурную проблему невыплат. По данным ведомства, невыплаченные средства при увольнении составляли 41,1% общей суммы заявленной невыплаченной заработной платы — 829,9 млрд вон, или около 621 млн долларов.

Финансовое ведомство также ожидает, что профессиональное управление активами поможет повысить инвестиционную доходность средств. Министр финансов Ли Хён Иль заявил, что министерство труда и финансовые органы будут совместно работать над стабильным управлением фондами, а правительство будет координировать с Национальным собранием законодательные процедуры и дальнейшие меры.

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