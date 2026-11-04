В Европейском союзе предложили реформу правил прямого налогообложения, которая может ежегодно сократить расходы компаний на выполнение налоговых требований и связанные финансовые расходы примерно на €6,6 млрд. Такая оценка содержится в брифинге Исследовательской службы Европейского парламента, сообщает Cyprus Mail.

Европейская комиссия представила пакет налоговых изменений в июне 2026 года. Он должен упростить правила для трансграничных платежей, корпоративной реструктуризации, вычета процентов, противодействия уклонению от налогообложения, урегулирования налоговых споров и инвестиций в исследования и разработки.

Изменения для трансграничных операций

Предложение предусматривает внесение изменений в шесть действующих директив ЕС, в частности касающихся материнских и дочерних компаний, процентов и роялти, слияний, противодействия уклонению от налогообложения и механизмов разрешения налоговых споров.

Среди инициатив — расширение освобождений от налога, удерживаемого при выплате дивидендов, процентов и роялти между компаниями из разных государств-членов. Для этого предлагается отменить отдельные требования относительно минимальной доли владения и срока ее удержания.

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Также планируется ввести предохранительный механизм против двойного необложения процентов и роялти, выплачиваемых в третьи страны. Если получатель находится в юрисдикции, где соответствующий доход не облагается налогом или действует нулевая ставка корпоративного налога, государство происхождения платежа при определенных условиях должно либо удержать налог, либо не разрешить соответствующий налоговый вычет.

Проценты и инвестиции в исследования

Пакет также предлагает сделать обязательным ограничение на вычет процентных расходов на уровне 30% EBITDA — прибыли до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации. Одновременно должен действовать обязательный порог в €3 млн для вычета чистых расходов на заимствования.

Для инвестиций в исследования и разработки предлагается совместный налоговый вычет стоимости отдельных материальных активов, в частности оборудования и помещений, непосредственно используемых для таких работ. Компании смогут вычесть полную стоимость расходов в год их осуществления или в одном из следующих четырех налоговых периодов. Активы должны использоваться исключительно для исследований и разработок не менее трех лет подряд.

По оценке Еврокомиссии, около €2 млрд из прогнозируемой ежегодной экономии будут составлять регулярные административные расходы. Большинство положений планируется применять с 1 января 2029 года, порог в €3 млн — с 2032 года, а ключевые изменения относительно освобождений от налога при выплатах — с 2037 года. Европейский парламент должен предоставить заключение по инициативе, тогда как Совет ЕС будет принимать решение единогласно.

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