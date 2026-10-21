Президент Индонезии Прабово Субианто 21 октября заявил, что глобальный провайдер индексов MSCI пытался «запугать» страну предупреждением о возможном переводе индонезийских акций в категорию отдельного рынка. Об этом он сказал во время заседания кабинета министров, сообщает Channel NewsAsia.

«MSCI намеревалась запугать нас», — заявил Прабово. По его словам, Индонезия никого не боится и не позволит себя запугать. Президент также упомянул о внешнем вмешательстве, но не привел подробностей.

Предупреждение MSCI

На прошлой неделе MSCI сообщила, что рассматривает возможность перевести индонезийские акции в статус standalone market — отдельного рынка. Провайдер заявил, что Индонезия недостаточно противодействует скоординированным торговым практикам на своем фондовом рынке.

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Неожиданное объявление вызвало рекордную двухдневную распродажу акций. По оценке источника, возможное понижение статуса грозит значительным оттоком капитала и может отрезать индонезийскую экономику, оцененную в материале в 1,5 трлн долларов США, от основных потоков инвестиций, связанных с индексами развивающихся рынков.

Реакция на обвинения

В MSCI в ответ на запрос заявили, что принимают решения на основе прозрачных методологий, основанных на правилах. Провайдер также сообщил, что продолжит следить за ситуацией на индонезийском рынке и взаимодействовать с его участниками и властями.

Бывший министр торговли Индонезии Мухаммад Лутфи написал в Instagram, что сингапурские государственные инвесторы Temasek и GIC якобы оказывали давление на MSCI, чтобы та обнародовала предупреждение. GIC и Temasek отвергли эти утверждения. В GIC назвали обвинения ложными, а глава Temasek Global Investments в Азиатско-Тихоокеанском регионе Фок Вай Хунг заявил, что ни учреждение, ни его сотрудники не обращались к MSCI, чтобы повлиять на ее решения относительно бирж в регионе.

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