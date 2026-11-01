Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) заявила, что пенсионные фонды страны ненадлежащим образом рассматривают жалобы своих участников, и предупредила о возможных юридических действиях против тех, кто не будет выполнять законные обязанности. Об этом сообщает ABC News.

ASIC проверила 45 управляющих пенсионными фондами, которые управляют накоплениями на 1,6 трлн долларов для более чем 12,8 млн участников. Регулятор установил, что участники фондов чаще добивались решения по жалобам, когда обращались в Австралийское управление финансовых жалоб (AFCA), а не непосредственно в свой фонд.

Выявление системных проблем

Комиссар ASIC Симон Констант отметила, что управляющие пенсионными фондами распоряжаются в общей сложности 3,4 трлн долларов пенсионных сбережений австралийцев. По ее словам, проблемы, которые остаются невыявленными или нерешенными, могут перерасти в масштабные сбои, причинить вред участникам и подорвать доверие к системе пенсионных накоплений.

Почти четверть проверенных управляющих не проводила регулярный анализ данных о жалобах для выявления системных проблем. За два года 24 из 45 управляющих выявили менее пяти таких проблем, а 14 не выявили ни одной. Констант назвала низкие показатели выявления системных проблем тревожным сигналом, а не признаком лучшей работы.

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Рост числа жалоб

По данным AFCA, в 2025–26 финансовом году число жалоб на пенсионные фонды выросло на 42% — до 8755. Количество обращений по поводу отказа фондов в выплатах увеличилось на 80%.

ASIC сообщила, что с 1 июля 2023 года по 30 июня 2026 года в AFCA поступило более 19 400 жалоб относительно 45 фондов, охваченных отраслевым обзором. Сравнение данных за два года показало, что AFCA выявляло системные проблемы в жалобах почти вдвое чаще, чем управляющие фондами в полученных ими жалобах.

Примеры проблем

Регулятор также установил, что некоторые управляющие объясняли действиями самих участников более 60% зафиксированных причин жалоб. В одном случае на проблему в налоговой системе жаловались годами, прежде чем управляющий проверил, могла ли она затронуть других участников. По предварительным оценкам, проблема могла касаться около 1200 человек.

В другом случае более 250 тысяч участников в разное время не могли получить доступ к документам онлайн. Исполнительный директор Совета финансовых услуг Блейк Бриггс заявил, что фонды в последние годы усиливали механизмы рассмотрения жалоб и выявления системных проблем.

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