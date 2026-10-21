Европейские финансовые регуляторы обратились к Google за дополнительной информацией после сбоя облачных сервисов в лондонской сети в Великобритании. Из-за перебоев миллионы клиентов банков на несколько часов потеряли доступ к важным финансовым услугам, сообщает Channel NewsAsia.

Причина сбоя и банки

В Google заявили, что перебои, продолжавшиеся несколько часов, произошли из-за события, связанного с электроснабжением, в лондонской сети, обслуживающей клиентов по всей Европе. Компания сообщила, что восстановила сервисы Google Cloud в регионе europe-west2 после сбоя на объекте стороннего поставщика и пообещала опубликовать анализ инцидента на публичной странице статуса сервисов.

Среди банков, которых затронула проблема, были Revolut, Lloyds и HSBC. По данным Revolut, во вторник его клиенты столкнулись с перебоями при входе в учетные записи, оплате картами и снятии наличных. Банк, у которого около 13 миллионов клиентов в Великобритании, заявил, что средства и данные пользователей оставались в безопасности. Revolut также сообщил, что изучает инцидент, чтобы уменьшить влияние возможных будущих сбоев у сторонних поставщиков.

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Реакция регуляторов

Европейское банковское управление сообщило, что контактирует с Google Cloud, чтобы получить больше информации, выяснить последствия инцидента и оценить его возможное влияние на финансовые учреждения ЕС. Сбой стал первым значительным испытанием новых европейских правил, направленных на повышение устойчивости технологических компаний, от которых зависит финансовый сектор.

В прошлом году Евросоюз определил 19 технологических компаний как критически важных сторонних поставщиков для финансовой сферы и ввел их совместный прямой надзор со стороны трех регуляторов, включая Европейское банковское управление. Великобритания применила аналогичный режим к четырем облачным провайдерам; Google Cloud подпадает под обе регуляторные системы. Комитет Казначейства парламента Великобритании запросил у Банка Англии и FCA данные о реакции регуляторов, масштабе перебоев и возможных финансовых потерях. FCA сообщило, что контактирует с Google по поводу инцидента. Согласно британским правилам, банки в конечном счете отвечают за услуги для клиентов, в том числе когда используют сервисы сторонних компаний.

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