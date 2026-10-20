В ЮАР Резервный банк может создать компанию по управлению банкоматами, пишет Daily Maverick. Коммерческие банки, которым сейчас принадлежат эти устройства, могут получить компенсацию или доли в новой структуре.

Доступ к наличным

Цель новой модели — обеспечить доступ к наличным в местах, где они наиболее нужны, а также снизить стоимость их снятия. Сейчас банки выбирают места для банкоматов, ориентируясь на ожидаемый поток пользователей. Поэтому в крупных торговых центрах их больше, тогда как в более бедных районах — меньше.

Издание отмечает, что наличные по-прежнему нужны, в частности пассажирам маршрутных такси. В то же время более состоятельные люди чаще оплачивают покупки безналично — с помощью телефона, часов или других устройств.

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Стоимость операций и роль банков

Автор материала предполагает, что снятие наличных в банкоматах и далее будет платным, поскольку их перевозка и защита требуют расходов. По его мнению, для успеха новой модели средняя стоимость снятия средств должна снизиться.

Банки уже сотрудничают в перевозке наличных, поэтому существенная экономия на этой части процесса не очевидна. Нынешняя модель также поощряет банки расширять собственные сети банкоматов: больше устройств может означать больше комиссионных доходов и новых клиентов.

Ещё одним возможным последствием реформы автор называет унификацию оформления банкоматов, если ими будет управлять общая структура, а не отдельные банки.

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