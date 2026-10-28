В Австралии годовая инфляция в сентябре ускорилась до 4,3% против 4% в августе. За месяц индекс потребительских цен вырос на 0,8%, а опубликованные показатели оказались выше ожиданий.

Сентябрьское ускорение

Как сообщает ABC News, новые данные усилили ожидания повышения процентной ставки Резервным банком Австралии уже на следующей неделе. До публикации статистики рынки оценивали вероятность такого решения в ноябре более чем в 60%.

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Заседание центробанка

На прошлой неделе заместитель главы Резервного банка Австралии Эндрю Хаузер заявил, что перспективы инфляции выглядят существенно хуже, чем прогнозировал регулятор. Совет по установлению процентных ставок начнет заседание в понедельник, а решение объявит во вторник после обеда. Одновременно Резервный банк Австралии должен представить обновленные экономические прогнозы, в том числе по инфляции.

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