В США основные фондовые индексы выросли на открытии торгов в среду после того, как Демократическая партия получила контроль над Палатой представителей и Сенатом по итогам промежуточных выборов. Об этом сообщает Al Jazeera.

Рост основных индексов

В начале сессии Nasdaq прибавил 1%, промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,8%, а S&P 500 — на 1,1%. Торги на американских биржах начались в 9:30 по восточному времени США.

На настроения инвесторов также повлияла публикация президента США Дональда Трампа в социальных сетях, в которой он заявил, что примет результаты выборов. Это ослабило политическую неопределенность и давление на рынки.

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Реакция компаний и нефтяного рынка

Акции зависящей от импорта Walmart выросли на 1,3%, а Target — на 3,3% на фоне возможных изменений в тарифной политике. В то же время UnitedHealthcare потеряла 2,9%, CVS Health — 12%, тогда как Cigna прибавила 1,6%.

Компании, связанные с развитием искусственного интеллекта, продемонстрировали разную динамику: Oracle и Nvidia открыли торги снижением, тогда как Alphabet прибавила 3,5%. Управляющий партнер Yorkville Ives Дэн Айвз заявил, что контроль демократов над Сенатом создаст значительные препятствия для законодательства в сфере ИИ и технологий в течение следующих двух лет.

Цены на нефть также снижались: фьючерсы на Brent подешевели на 3,09%, до 100,40 доллара за баррель, а West Texas Intermediate — на 3,13%, до 93,08 доллара.

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