В четверг, 15 октября, акции американских производителей полупроводников были на пути к потере $2 трлн рыночной стоимости. Резкая распродажа в секторе продолжается с прошлой недели.

Потери за шесть сессий

На момент публикации индекс Philadelphia SE Semiconductor снижался на 3,3%. Это снижение добавлялось к потерям, зафиксированным в секторе за предыдущие шесть торговых сессий.

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За предыдущие шесть торговых сессий компании сектора уже потеряли $1,64 трлн рыночной стоимости. Текущее снижение индекса добавлялось к этому сокращению и приближало совокупные потери к $2 трлн.

Факторы распродажи

Как сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters, давление на бумаги производителей чипов усилили рост ожиданий повышения процентной ставки и опасения относительно стоимости создания инфраструктуры для искусственного интеллекта. В сообщении эти факторы названы причинами распродажи. Указанные показатели отражали ситуацию на рынке на момент публикации.

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