В Польше Сенат внес поправки в принятый Сеймом законопроект об изменениях в законах, касающихся PIT, CIT и фиксированного налога. Документ, среди прочего, предусматривает повышение ставки налога на часть доходов от аренды недвижимости, сообщает Interia.

Условия для ставки 15%

Согласно проекту, для годовых доходов от аренды до 100 тыс. злотых ставка останется на уровне 8,5%. Сейчас к сумме, превышающей этот лимит, применяется ставка 12,5%.

Законопроект предусматривает повышение ставки до 15% для суммы свыше 100 тыс. злотых, но только при условии, что недвижимость сдается в аренду связанному субъекту. В качестве примера такого субъекта издание приводит компанию, принадлежащую близким родственникам.

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Оба условия должны быть выполнены одновременно. Если годовые доходы от аренды превысят 100 тыс. злотых, но аренда осуществляется не связанному субъекту, ставка на сумму сверх лимита останется 12,5%. Для расчета налога доходы от аренды нескольких объектов недвижимости будут суммироваться.

Рассмотрение законопроекта продолжается

Поправки Сената не касаются положений о повышении ставок налога на аренду. После их внесения законопроект направили в Комиссию по публичным финансам.

Чтобы изменения вступили в силу, документ с поправками должен быть повторно одобрен Сеймом, после чего его должен подписать президент Польши. Президент также может наложить вето или направить закон в Конституционный трибунал. Согласно указанному в проекте сроку, новые правила должны вступить в силу 1 января 2027 года.

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