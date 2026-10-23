Индекс потребительских настроений в США в октябре снизился до 48,0 пункта против 48,1 пункта в сентябре. Это второй самый низкий результат за всю историю наблюдений после майского показателя в 44,8 пункта. Данные обнародовала исследовательская программа Surveys of Consumers Мичиганского университета в преддверии промежуточных выборов в США, сообщает Al Jazeera.

Влияние цен на настроения

Индекс оценивает отношение американцев к текущему финансовому положению и ожиданиям на следующие 12 месяцев, готовность к крупным бытовым покупкам, а также прогнозы относительно экономики США на один и пять лет.

Директор программы Джоанн Хсу отметила, что на оценки потребителей прежде всего влияет покупательная способность. По ее словам, показатель настроений на 10% ниже, чем год назад, и на 15% ниже февральского уровня — до начала конфликта с Ираном.

Университет связал снижение индекса с ростом стоимости продуктов и топлива на фоне продолжающейся напряженности между США и Ираном. Годовая инфляция, согласно последнему отчету по индексу потребительских цен, составила 3,7%.

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Оценки независимых респондентов

На снижение общего показателя повлияли ответы респондентов, которые идентифицируют себя как политически независимые. Их индекс составил 42,4 пункта — немного выше исторического минимума в 40,6 пункта, зафиксированного в мае.

С января количество независимых респондентов, назвавших инфляцию фактором ухудшения своего финансового положения, выросло на 27%. Среди республиканцев этот показатель увеличился на 52%, а среди демократов — на 15%.

Ожидания американцев относительно инфляции в ближайшие пять лет выросли до 3,5% с 3,4% в сентябре и 3,2% в марте. Средняя цена галлона бензина 23 октября составила 4,29 доллара, или 1,13 доллара за литр, что ниже 4,47 доллара месяцем ранее.

В среду Федеральная резервная система США должна принять последнее решение по денежно-кредитной политике перед выборами. По данным CME FedWatch, вероятность сохранения ставки в диапазоне 3,75–4,00% оценивалась в 89,5%.

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