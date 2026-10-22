Компании по страхованию жизни Японии во второй половине финансового года могут сохранить или нарастить покупки внутренних облигаций. Это потенциально поддержит будущие аукционы японских государственных облигаций, сообщает The Japan Times.

Планы страховщиков

Japan Post Insurance намерена увеличить приобретение облигаций, номинированных в иенах. Daido Life Insurance пересмотрела в сторону увеличения запланированный прирост портфеля внутренних долговых бумаг, преимущественно корпоративных облигаций.

Meiji Yasuda Life Insurance планирует в целом сохранить объем вложений в государственные облигации, одновременно заменяя бумаги с более низкой доходностью на бумаги с более высокой. Представитель Japan Post Insurance заявил, что компания продолжит покупать японские гособлигации для замещения бумаг, срок погашения которых истекает, и после роста ставок рассматривает все сроки погашения в качестве потенциальных инвестиционных целей.

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Спрос на японский госдолг

По данным Японской ассоциации дилеров ценных бумаг, страховщики жизни в течение последних четырех месяцев были чистыми покупателями сверхдолгосрочных японских государственных облигаций. Стратег Societe Generale Стивен Спратт считает, что во второй половине финансового года страховщики могут увеличить спрос на JGB, поскольку внутренний спрос начинает восстанавливаться, а объемы аукционов сверхдолгосрочных бумаг сокращаются.

Доходности сверхдолгосрочных японских гособлигаций в последнее время приближались к максимумам за несколько десятилетий. Это повысило привлекательность внутреннего долга для японских учреждений после многих лет сверхнизких ставок, которые побуждали инвесторов вкладываться в зарубежные и более рискованные активы.

Признаки восстановления спроса проявились на аукционе 20-летних JGB во вторник: соотношение заявок к объему размещения стало самым высоким за всю историю. Совокупные инвестированные активы японских страховщиков жизни в конце июля составляли около 386 трлн иен, или 2,4 трлн долларов, по данным Ассоциации страхования жизни Японии.

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