Всемирный банк призвал Пакистан перейти от макроэкономической стабилизации к устойчивому экономическому росту, сосредоточившись на привлечении инвестиций и усилении роли частного сектора. Об этом сообщает Dawn по итогам встречи представителей банка с министром финансов Пакистана Мухаммадом Аурангзебом в Исламабаде.

Реформы и инвестиции

В переговорах приняли участие региональный директор Всемирного банка по вопросам процветания для Ближнего Востока, Северной Африки, Афганистана и Пакистана Сандип Махаджан, директор Всемирного банка в Пакистане Болормаа Амгаабазар и директор подразделения Международной финансовой корпорации Саймон Эндрюс.

Стороны обсудили программу экономических реформ Пакистана, переход к устойчивому росту и приоритеты для активизации инвестиций и деятельности частного сектора. Махаджан поздравил страну с восстановлением макроэкономической стабильности и положительно оценил действия правительства во время недавнего кризиса, связанного с региональным конфликтом.

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По словам представителей Всемирного банка, резервы, сформированные в результате стабилизационных мер, и своевременные политические решения помогли Пакистану справиться с внешним давлением. Они подчеркнули, что для сохранения этих результатов необходимы дальнейшие реформы и их эффективное выполнение.

Планы правительства

Мухаммад Аурангзеб заявил, что правительство стремится сделать макроэкономическую стабильность долгосрочной и превратить ее в устойчивый рост, ориентированный на инвестиции и экспорт. По его словам, Пакистан восстановил доступ к международным рынкам капитала, в том числе благодаря недавнему размещению еврооблигаций на 3 млрд долларов со сроками погашения пять и десять лет.

Министр также назвал важными дальнейшее повышение кредитного рейтинга страны, укрепление доверия инвесторов и улучшение суверенного кредитного профиля. Отдельно участники встречи обсудили приватизацию, четкие регуляторные правила, надежные механизмы урегулирования после приватизации и финансирование инфраструктурных проектов с участием партнеров по развитию.

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