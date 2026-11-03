Центральный банк Кипра ввёл буфер капитала системного риска в размере 1% для всех авторизованных кредитных учреждений страны. Требование вступит в силу 31 декабря 2026 года и будет распространяться на все экспозиции банков, а не только на отдельные учреждения или виды кредитования, сообщает Cyprus Mail.

Защита от структурных рисков

Решение приняли в соответствии с законом о макропруденциальном надзоре за учреждениями от 2015 года с изменениями. Центральный банк заявил, что выявил в банковской системе Кипра структурные уязвимости, способные способствовать накоплению системных рисков и угрожать финансовой стабильности.

Регулятор рассчитывает, что новый буфер усилит способность банков поглощать убытки и продолжать поддерживать реальную экономику в случае неблагоприятного развития событий. В центробанке считают, что действующие макропруденциальные инструменты недостаточно охватывают выявленные структурные системные риски.

Недвижимость и киберугрозы

Среди ключевых факторов риска регулятор назвал зависимость небольшой открытой экономики Кипра от международных экономических и финансовых процессов. Внешние потрясения, по оценке центробанка, могут быстро передаваться на внутренний рынок.

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Риски также связывают с большим размером банковского сектора относительно экономики и схожестью бизнес-моделей кредитных учреждений. При неблагоприятных обстоятельствах это может означать одновременное воздействие на несколько банков.

Отдельной структурной уязвимостью остаётся высокая концентрация кредитов, обеспеченных недвижимостью. Центральный банк также обратил внимание на киберриски: инциденты могут вызвать одновременные операционные сбои, финансовые потери и ослабить доверие к финансовой системе. Развитие искусственного интеллекта и более сложные кибератаки, по оценке регулятора, способны усиливать эту угрозу.

Ставку буфера определили после оценки количественных и качественных показателей, статистического анализа, экспертных заключений и стресс-тестирования банковского сектора. Закон предусматривает пересмотр ставки не реже одного раза в два года.

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