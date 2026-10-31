Центральный банк Коста-Рики снизил прогноз роста экономики страны в 2026 году с 3,4% до 3,2%. Прогноз на 2027 год также пересмотрели в сторону понижения — с 3,5% до 3,3%, а первая оценка на 2028 год составляет 3,6%. Об этом сообщает The Rio Times со ссылкой на отчет Banco Central de Costa Rica, представленный 30 октября 2026 года.

Экспорт замедляется

Центробанк ожидает, что экспорт Коста-Рики в 2026 году вырастет на 1,4% после увеличения на 8,6% в 2025 году. Регулятор объяснил пересмотр прогноза на 2027 год прежде всего меньшим вкладом чистого внешнего спроса, поскольку ожидается, что экспорт будет расти медленнее.

Производство в зонах свободной торговли, где работают преимущественно транснациональные компании, по прогнозу вырастет на 3% в 2026 году после предыдущего показателя 12,7% в 2025 году. В 2027 году его темпы могут ускориться до 4,6%, а в 2028 году — до 5,3%.

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Сокращение занятости в свободных зонах

Численность работников в зонах свободной торговли, рассчитанная как трехмесячное скользящее среднее, за год до августа 2026 года сократилась на 1 691 человека — с 197 101 до 195 410 человек. Наибольшее снижение зафиксировали в административных и вспомогательных услугах, профессиональных и технических услугах, а также в сфере информации и коммуникаций. В то же время число занятых в производстве выросло на 4 761 человека.

Президент центробанка Рохер Мадригаль связал спад занятости с корректировками, которые проводят глобальные компании. По данным банка, реальная заработная плата работников в свободных зонах в среднем выросла на 2,8%.

Годовая инфляция в сентябре составила 0,3%. Центробанк прогнозирует ее постепенное приближение к целевому уровню 3% — примерно до 2,7% во второй половине 2027 года.

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