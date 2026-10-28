28 октября Банк Таиланда в четвертый раз подряд сохранил ключевую процентную ставку на уровне 1,00%. Комитет по денежно-кредитной политике единогласно решил не менять ставку однодневных операций репо.

Как сообщает Channel NewsAsia, все 26 экономистов, опрошенных Reuters, ожидали такого решения. Большинство из них также прогнозировали, что регулятор будет удерживать ставку на этом уровне до конца 2027 года.

Оценка экономики

В центробанке заявили, что нынешний уровень ставки приемлем для поддержки восстановления экономики. Регулятор отметил, что инфляция временно ускорилась из-за факторов со стороны предложения, поэтому комитет будет следить за ее перспективами, сопутствующими рисками и влиянием низких ставок на долгосрочную макрофинансовую стабильность.

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Банк Таиланда улучшил прогноз экономического роста: в 2026 году он ожидает рост ВВП на 2,4%, а в 2027 году — на 2,1%. В июне прогноз составлял соответственно 2,3% и 1,8%. В то же время регулятор считает, что в целом темпы роста остаются ниже потенциальных.

Инфляция и предыдущие снижения

Годовая общая инфляция в сентябре ускорилась до 2,82%, оставшись в целевом диапазоне центробанка от 1% до 3%. Прогноз инфляции на 2026 год снижен до 2,1% с 2,2%, а на 2027 год — до 1,3% с 1,4%.

С октября 2024 года по февраль 2026 года регулятор шесть раз снижал ставку в общей сложности на 150 базисных пунктов, поддерживая экономику на фоне слабого внутреннего спроса и высокого долга домохозяйств. Следующее заседание по ставке запланировано на 23 декабря.

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