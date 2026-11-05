В США избиратели Флориды одобрили поправку №3, которая увеличит налоговую льготу для владельцев основного жилья с $50 тыс. до $150 тыс. в 2027 году и до $250 тыс. в 2028 году. Изменения касаются части налога на недвижимость, которая не направляется на финансирование школ. По данным Fortune, поправку поддержали 62% избирателей.

Эффект для владельцев жилья

Поскольку льгота представляет собой фиксированную сумму, ее относительный эффект будет значительно заметнее для владельцев недорогого жилья, чем для владельцев элитной недвижимости. Юрист по недвижимости Рауль Гастеси подсчитал, что при средней ставке налога в штате после полного внедрения поправки владелец основного жилья будет экономить около $2085 в год.

По его оценке, для дома с оценочной стоимостью $350 тыс. налог на местные услуги может снизиться примерно с $3135 до $1050. В то же время для основного жилья стоимостью $50 млн этот платеж сократится ориентировочно с $524 тыс. до $522 тыс. в год.

Инвестор Майкл Лигон отметил, что к 2028 году владельцы домов стоимостью около $400 тыс. могут быть освобождены от значительной части налога, который финансирует города, округа и местные службы.

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Правила для второй недвижимости

Поправка также снижает предельный ежегодный прирост налогооблагаемой стоимости второй недвижимости, арендного жилья и других объектов, не являющихся основным местом проживания, с 10% до 5%. Для состоятельных владельцев нескольких объектов это может быть важнее, чем расширение льготы для основного жилья.

По расчету Гастеси, если стоимость недвижимости будет расти на 8% ежегодно, владелец второго дома стоимостью $50 млн сэкономит около $15 750 в первый год и примерно $280 тыс. за пять лет.

Новые постоянные жители Флориды, которые не будут иметь такого статуса по состоянию на 31 декабря, начнут с действующей льготы в $50 тыс. и смогут получить ее полный размер только на пятый год. По оценке Гастеси, это будет означать около $8400 недополученной экономии.

Экономисты штата оценивают, что города, округа и специальные районы в итоге будут недополучать $11,86 млрд ежегодно. Округ Майами-Дейд прогнозировал возможное сокращение поступлений примерно на $385 млн уже в первый год.

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