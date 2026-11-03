Клиенты Jaiz Bank в городе Джос, штат Плато, Нигерия, провели протест у главного отделения банка из-за заявлений о несанкционированных операциях на сумму более 100 млн нигерийских найр. Они призвали Центральный банк Нигерии, федеральное правительство и Нигерийскую ассоциацию адвокатов вмешаться и содействовать возврату средств, сообщает Premium Times Nigeria.

Представитель протестующих Хашим Фарук заявил, что спор продолжается с 2022 года. По его словам, полиция штата Плато расследовала жалобы и якобы установила причастность сотрудницы банка Хабибы Абдулрахман. Фарук также утверждает, что после расследования полиция рекомендовала банку возместить средства клиентам, однако этого не произошло.

Позиция банка

Юридический советник Jaiz Bank Мунир Барау отрицал ответственность учреждения. Он заявил, что спорные средства поступали не на счета клиентов в банке, а на личные счета Абдулрахман и ее мужа, открытые в Jaiz Bank. По его версии, супруги привлекали деньги клиентов в рамках частных инвестиционных договоренностей и выплачивали ежемесячный доход, пока выплаты не прекратились.

Барау также сообщил, что Абдулрахман и ее мужу предъявили обвинения в мошенничестве и преступном сговоре. В то же время одна из клиенток, Амина Одоко, настаивает, что ее операции проводились непосредственно в помещении Jaiz Bank и были подтверждены банковскими документами.

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Документы и судебные иски

В распоряжении издания имеется соглашение о совместном предприятии между Абубакаром Идрисом Закарией и Муниром Мурталой Мухаммадом Дансариной. Согласно документу, Закария в августе 2025 года вложил 10 млн найр в деловую договоренность. Соглашение предусматривало ежемесячную выплату прибыли сначала в размере 400 тыс. найр, а после выплаты 1 млн найр — 360 тыс. найр. Jaiz Bank не указан стороной этого соглашения.

Банковская выписка также фиксирует перевод 4 млн найр 9 мая 2025 года с детского сберегательного счета в пользу Munir Dansarina Global Ventures. Выписка не определяет цель операции, не подтверждает ее авторизацию и не устанавливает связь с инвестиционным соглашением на 10 млн найр.

Отдельные иски против Jaiz Bank подали в Высокий суд штата Плато в Джосе Роуз Даю Гьянг, Умар Лавал Хашим и Аиша Сани Мухаммад от своего имени и от имени троих детей, а также Абубакар Идрис Закария. Судебные документы подтверждают подачу исков, но не устанавливают ответственность банка и не содержат данных о результатах рассмотрения дел.

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