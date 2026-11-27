В Алтайском крае РФ пациентам начали отказывать в плановых операциях из-за нехватки средств в системе обязательного медицинского страхования. Ожидание хирургического вмешательства может длиться до четырех месяцев, хотя нормативный срок плановой госпитализации не должен превышать 14 рабочих дней.

О проблеме на заседании краевого законодательного собрания заявил депутат Андрей Чернобай, сообщает «Банкфакс». По его словам, жалобы поступают от пациентов из Рубцовска, Змеиногорска и Горняка. В больницах объясняют отказы тем, что годовые лимиты финансирования по системе ОМС уже исчерпаны.

Председатель законодательного собрания Александр Романенко подтвердил, что в городской больнице №1 Рубцовска приостановили плановые госпитализации. По его словам, решение принял заместитель главного врача без согласования с руководителем учреждения. Романенко заявил, что за это будут наказаны и медицинский руководитель, и главный врач.

В то же время он признал, что у региона есть проблемы с финансированием медицины, которые сохранятся и в следующем году. В территориальном фонде ОМС пообещали перераспределить средства между больницами.

Проблемы с финансированием здравоохранения наблюдаются и в других регионах РФ. По данным Счетной палаты, в первом полугодии 2026 года региональные расходы на медицину сократились на 5,8%, или примерно на 742,8 млн долларов. Финансирование сократили 42 субъекта федерации, в 11 из них — на 20% и более.

В 2027 году также планируется сокращение федеральных расходов на здравоохранение: согласно бюджету, принятому Госдумой 24 ноября, на эту сферу предусмотрено около 21,9 млрд долларов — на 3% меньше, чем в этом году. В то же время расходы на армию и закупку вооружения должны вырасти на треть — до рекордных 208,2 млрд долларов.

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