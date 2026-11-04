В США акции компаний, связанных с дата-центрами, снизились на премаркете после победы демократов в Сенате и Палате представителей. В то же время котировки компаний сектора возобновляемой энергетики выросли. По данным Channel NewsAsia, инвесторы ожидают, что контроль демократов над Конгрессом усилит надзор за развитием искусственного интеллекта и сохранит федеральную поддержку чистой энергетики.

Реакция акций дата-центров

Бумаги оператора дата-центров Core Scientific потеряли 2,8%, Iren — 1,4%. Акции Applied Digital и CoreWeave также немного снизились.

В материале отмечается, что стремительное строительство дата-центров в этом году вызвало общественное сопротивление. Инвесторы также все больше обеспокоены значительными расходами на ИИ, которые пока не обеспечили убедительных финансовых результатов.

Аналитики не ожидают, что законодательные инициативы смогут существенно остановить строительство дата-центров. В то же время Конгресс под контролем демократов может провести больше слушаний и расследований по поводу развития инфраструктуры для искусственного интеллекта. Инвестиционный стратег Quilter Кит Рист заявил, что ограничения дальнейшего развития ИИ могут замедлить экономический рост США.

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Рост акций чистой энергетики

Акции производителя солнечного оборудования First Solar подскочили на 9,4%, компании по установке домашних солнечных систем Sunrun — на 10%, а производителя инверторов Enphase Energy — на 7,6%. Бумаги разработчика проектов чистой энергетики NextEra Energy прибавили 2,2%.

Европейские Vestas и Orsted подорожали на 5% и 7% соответственно, а акции португальской EDP Renewables выросли на 4,4%. Демократы планируют проверить попытки администрации президента Дональда Трампа отменить правила по выбросам и могут использовать Закон о пересмотре актов Конгрессом, чтобы отменить нормы, упрощающие продажу грузовиков и внедорожников на газовом топливе.

Другие секторы

Акции SpaceX снизились на 3,2%, Tesla — на 3,6%, а Trump Media & Technology Group потеряла 7%. Бумаги оборонных компаний также подешевели: Northrop Grumman — на 5%, тогда как RTX, Lockheed Martin и L3Harris потеряли более 3% каждая.

В то же время акции операторов больниц HCA Healthcare и Universal Health Services выросли на 3,7% и 2,2%, а страховых компаний Centene и Molina — на 4,5% и 6% соответственно. Акции операторов тюрем GEO Group и CoreCivic упали на 6,7% и 5,2% соответственно.

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