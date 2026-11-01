Правительство Австралии не пообещало, что декабрьское обновление федерального бюджета будет предусматривать больше сбережений, чем новых расходов. Министр финансов Кэти Галлагер заявила об этом на фоне инфляционного давления и ожиданий нового повышения процентной ставки. Как сообщает ABC News, правительство должно представить среднегодовой экономический и фискальный прогноз в декабре.

Решения по бюджету еще принимаются

Галлагер заявила, что правительство работает над поиском сбережений, но не хочет предвосхищать решения Комитета по пересмотру расходов. По ее словам, она и казначей Джим Чалмерс прилагают значительные усилия в этом направлении, однако окончательные решения еще не приняты.

Министр также отвергла предположения, что поиск сбережений вызвал напряженность в кабинете. Она назвала нормальным, что министры ведут активные дискуссии и выражают разные взгляды. Галлагер добавила, что предыдущие бюджеты и среднегодовые обновления правительства в целом улучшали бюджетные показатели, а последние политические решения предусматривали больше сбережений, чем новых расходов.

Инфляционное давление

Чалмерс ранее также отказался гарантировать чистые сбережения в обновлении бюджета. Это произошло после того, как годовая инфляция за 12 месяцев до сентября составила 4,3%, превысив ожидания и усилив предположения о повышении ставки Резервным банком Австралии на заседании во вторник.

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По словам Галлагер, давление на бюджет также растет из-за потребностей систем здравоохранения и ухода за пожилыми людьми. Она заявила, что расходы в этих сферах необходимы для поддержки Medicare и устранения задержек в обработке обращений ветеранов.

Главный экономист Резервного банка Австралии Сара Хантер на прошлой неделе заявила, что расходы федерального правительства и правительств штатов, безусловно, способствуют давлению на спрос в экономике. В то же время она отметила, что центральный банк не должен давать правительству советы относительно его расходной политики.

Лидер оппозиции Ангус Тейлор заявил, что правительство могло бы сделать больше для ослабления инфляции и давления на процентные ставки. В свою очередь министр Мюррей Уотт утверждает, что в прошлом финансовом году рост спроса в частном секторе утроился, тогда как рост государственного спроса сократился вдвое.

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