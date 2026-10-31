В Австралии отраслевые объединения Тасмании раскритиковали назначение Николь Уэллс председателем фонда TasBuild, который администрирует выплаты за выслугу лет работникам строительной отрасли. Уэллс ранее была заместителем председателя Комиссии по справедливому труду, а в 2010–2012 годах возглавляла отделение штата профсоюза работников связи, электротехники и сантехники. Об этом сообщает ABC News Australia.

Housing Industry Association заявила генеральному прокурору Тасмании Гаю Барнетту, который курирует TasBuild как министр по делам потребителей, что обеспокоена возможным влиянием профсоюзного движения на фонд. Организация призвала правительство провести законодательную реформу: сформировать совет на основе профессиональных компетенций, назначать его членов министром по заслугам, сделать фонд подотчётным парламенту и требовать от казначея утверждения инвестиционной стратегии.

Возражения относительно независимости

Торгово-промышленная палата Тасмании, имеющая представителя в совете TasBuild, голосовала против назначения Уэллс. Её генеральный директор Коллин Рирдон сообщила, что палата выразила генеральному прокурору обеспокоенность независимостью новой председательницы.

ABC также отмечает, что Уэллс ранее состояла в личных отношениях с директором TasBuild Кевином Харкинсом, который представляет профсоюз работников строительства, лесного хозяйства, горнодобывающей промышленности и энергетики. Харкинс не участвовал в заседании 15 октября из-за возможного конфликта интересов. Его заменил представитель Unions Tasmania Майкл Андерсон, который в соответствии с уставом имел два голоса.

Генеральный директор TasBuild Марк Уильямс заявил, что Уэллс была одной из нескольких квалифицированных кандидаток в рамках открытого конкурсного отбора, объявления о котором размещались на Seek и LinkedIn. По его словам, она имеет значительный опыт в корпоративном управлении, трудовых отношениях и строительной сфере.

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Фонд на 258 млн австралийских долларов

TasBuild был основан в 1998 году. Зарегистрированные работодатели в строительстве перечисляют в фонд от 1,8% до 2,5% недельного фонда оплаты труда для обеспечения переносных выплат за выслугу лет. Согласно последнему годовому отчёту, фонд контролирует 258 млн австралийских долларов.

В 2025–26 финансовом году доходность фонда составила 8,4% против 11% годом ранее, а операционная прибыль снизилась на 82% — с 11 млн до 2 млн австралийских долларов. Уильямс объяснил более низкий результат ростом расходов на выплаты работникам после изменений правил программы. Впервые с момента основания TasBuild объём выплаченных работникам средств превысил взносы работодателей.

Призывы изменить систему управления

Критики также поставили под сомнение план построить более чем за 10 млн австралийских долларов новое пятиэтажное здание фонда на Мюррей-стрит в Хобарте. Строительство запланировано на 2027 год. Согласно уставу TasBuild, представители трёх профсоюзов и трёх групп работодателей назначают председателя без права голоса. Фонд заявил, что формального требования о независимости председателя от профсоюзов или объединений работодателей нет, хотя в годовых отчётах эта должность описывается как независимая.

Независимые члены Законодательного совета Тасмании Мег Уэбб и Рут Форрест также призвали пересмотреть систему управления фондом. Эксперт по корпоративному управлению, старший преподаватель права Университета Тасмании Рэйчел Бэрд заявила, что почти через 30 лет после основания TasBuild его пересмотр давно назрел.

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