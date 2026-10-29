29 октября правительство Вьетнама одобрило план, согласно которому к 2030 году минимальная доля государства в государственных банках должна составлять 65%. Решение является частью более широкой программы реструктуризации государственного капитала в крупных предприятиях и банках, сообщает Channel NewsAsia.

Текущие доли в банках

На момент публикации государству принадлежало 76,73% акций BIDV, 74,80% — Vietcombank и 64,46% — VietinBank. Показатели BIDV и Vietcombank превышают запланированный минимум, тогда как государственная доля в VietinBank ниже 65%.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

План определяет минимальный уровень государственной собственности до 2030 года. Источник не уточняет, каким образом правительство должно обеспечить достижение этого уровня в отдельных банках.

Планы в отношении Vietnam Airlines

Отдельно правительство сообщило, что в рамках плана реструктуризации долю государства в авиакомпании Vietnam Airlines должны увеличить до 86,42% к 2030 году. В настоящее время государственная доля в компании составляет 39,29%.

Читай нас в