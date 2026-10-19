Women in Business Lunch в Лондоне: лидеры финансовой отрасли соберутся на саммите Payments Leaders' Summit 2026

20–21 октября 2026 года в Лондоне состоится Payments Leaders' Summit 2026 — международный саммит для руководителей платежного бизнеса, представителей финансового сектора и поставщиков финансовых технологий. Участники обсудят будущее платежной инфраструктуры, развитие искусственного интеллекта в финансовых операциях, борьбу с мошенничеством и новые возможности для международных расчетов. Одним из специальных мероприятий программы станет Women in Business Lunch, посвященный женскому лидерству и профессиональному развитию в финансовой индустрии.

Саммит пройдет в формате профессионального нетворкинга, экспертных выступлений, панельных дискуссий и тематических круглых столов. Организаторы делают акцент на практическом обмене опытом между руководителями, определяющими стратегии развития платежных сервисов и финансовых компаний.

Women in Business Lunch: женское лидерство в финансовых технологиях

Одним из событий первого дня саммита, 20 октября, станет Women in Business Lunch, запланированный на 13:00. Модератором встречи выступит генеральный директор SENDS Алена Шевцова.

Дискуссия будет посвящена опыту женщин, занимающих руководящие должности в сфере финансовых технологий и платежного бизнеса. В центре внимания — профессиональное лидерство, устойчивость в сложных обстоятельствах, уверенность в собственных решениях и сочетание карьерных амбиций с другими жизненными обязанностями.

Формат Women in Business Lunch предполагает не только обсуждение профессиональных вызовов, но и создание возможностей для налаживания контактов между руководительницами, предпринимательницами и другими представителями отрасли. Такие встречи позволяют обмениваться опытом, обсуждать управленческие подходы и расширять профессиональные сети.

Особое место в дискуссии займет вопрос поддержки женщин на руководящих должностях и создания профессиональной среды, в которой опыт, компетентность и управленческие решения определяют возможности карьерного роста.

Кто выступит на Payments Leaders' Summit 2026

Организаторы Payments Leaders' Summit UK — October 2026 опубликовали список экспертов, которые примут участие в саммите в Лондоне. Среди них — представители платежного регулятора Великобритании, банков, финтех-компаний и технологических платформ.

В список спикеров вошли:

Эндрю Вигстон — руководитель направления рыночных мероприятий в сфере платежных систем в Payment Systems Regulator.

Роланд Зельмер — директор по продуктам и технологиям в Yapily.

Питер Кинан — основатель и генеральный директор Apexx Global.

Рут Спратт — руководитель Affirm в Великобритании.

Мэтью Гейнс — старший менеджер по платежным продуктам и предложениям в Santander.

Крис Хэмсли — эксперт по платежам, бывший представитель Payment Systems Regulator.

Криштиано Бетта — соучредитель и директор по продуктам Gr4vy.

Тео Спайридес — вице-президент по продуктам в Primer.io.

Кэтрин Вестмор — исполняющая обязанности директора по политике и операциям в сфере противодействия мошенничеству в UK Finance.

Дэвид Паркер — основатель и генеральный директор Polymath Consulting.

Крис Томпсон — эксперт по платежам.

Беатрис Сава — старший менеджер по платежам в Edgar, Dunn & Company.

Рич Сильви — руководитель направления корпоративных продуктов в Lloyds Banking Group.

Адри Лолочи — руководитель направления по предотвращению мошенничества в API-продуктах Vodafone.

Кэмерон Перри — основатель и генеральный директор Tally Money.

Алена Шевцова — генеральный директор финтех-компании SENDS.

Ксения Бакумова — руководитель платежного направления в Talaboos.

Участие представителей регулирующих органов, банковского сектора и технологических компаний отражает широкий спектр тем саммита — от развития платежной инфраструктуры и цифровых финансовых продуктов до управления рисками и противодействия мошенничеству.

Искусственный интеллект, автоматизация и будущее платежей

Деловая программа Payments Leaders' Summit 2026 охватывает технологические изменения, влияющие на работу финансовых компаний, электронной коммерции и международных платежных систем.

Среди ключевых направлений обсуждения:

Открытый банкинг (Open Banking);

Международные переводы;

Оркестрация платежей (Payment Orchestration);

Искусственный интеллект и автоматизация;

Борьба с мошенничеством;

Регуляторные требования.

Особый интерес будут представлять вопросы автономных платежей, когда системы искусственного интеллекта смогут выполнять отдельные этапы покупки и оплаты от имени пользователей. Развитие таких технологий требует соответствующей инфраструктуры, новых подходов к безопасности и понятных механизмов контроля финансовых операций.

Как будет проходить Payments Leaders' Summit в Лондоне

Программа саммита будет сочетать несколько форматов профессионального взаимодействия. Панельные дискуссии и ключевые выступления позволят рассмотреть основные тенденции платежной индустрии, тогда как тематические круглые столы будут сосредоточены на конкретных проблемах и практических решениях.

Важной составляющей станут индивидуальные B2B-встречи, которые помогают участникам находить потенциальных партнеров, оценивать технологические решения и обсуждать возможности сотрудничества.

Такой формат ориентирован на руководителей, которым важно не только следить за развитием финансовых технологий, но и определять, как новые инструменты могут влиять на эффективность бизнеса, затраты, безопасность и качество обслуживания клиентов.

Дата, место и программа Payments Leaders' Summit

Payments Leaders' Summit UK — October 2026 состоится 20–21 октября в отеле The Landmark London в Лондоне, Великобритания. Мероприятие предполагает участие по приглашениям и после предварительного подтверждения организаторами.

Подробная программа, информация о докладчиках и условия участия доступны на официальном сайте Payments Leaders' Summit.

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