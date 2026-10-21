Заместитель главы Банка Японии Рёдзо Химино заявил, что центробанку следует и дальше повышать процентные ставки из-за высоких инфляционных рисков. Базовая инфляция в Японии близка к целевому показателю регулятора в 2%, а финансовые условия остаются мягкими.

Инфляция приближается к цели

Как сообщает Channel NewsAsia, Химино заявил парламенту, что средне- и долгосрочные инфляционные ожидания продолжают расти. По его словам, базовая инфляция, вероятно, приблизится к уровням, соответствующим целевому показателю Банка Японии.

На рост цен влияют подорожание топлива и сырья. В то же время активный мировой спрос на ИИ также усиливает ценовое давление, поскольку способствует росту экспорта и капитальных инвестиций, отметил заместитель главы центробанка.

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Финансовые условия остаются мягкими

Химино подчеркнул, что даже после повышения ставки в прошлом месяце финансовые условия в стране остаются стимулирующими. Он связал это с всё ещё низкими реальными затратами на заимствования и активным ростом банковского кредитования.

По оценке чиновника, промедление с необходимой корректировкой монетарной поддержки может усилить инфляционные риски и в долгосрочной перспективе навредить экономике.

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