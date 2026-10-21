В Сиднее, Австралия, заместитель главы Резервного банка Австралии Эндрю Хаузер заявил, что перспективы инфляции стали «существенно хуже», чем прогнозировал регулятор. Это указывает на возможность нового повышения процентной ставки уже в ноябре, сообщает ABC News.

По словам Хаузера, высокая инфляция начинает закрепляться в австралийской экономике. РБА видит признаки того, что часть людей не уверена, удастся ли вернуть инфляцию к целевому уровню или удерживать ее на нем длительное время.

Инфляционные ожидания

Резервный банк Австралии ориентируется на инфляцию в пределах 2–3% в среднем с течением времени. Согласно данным индекса потребительских цен за август, инфляция в стране составила 4%.

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Хаузер отметил, что опросы и контакты регулятора с бизнесом указывают на рост доли компаний, считающих, что инфляция на уровне 3–3,5% может стать новой нормой. Сдвиг инфляционных ожиданий от целевого уровня он назвал «кошмаром центрального банкира».

Решение по ставке

По данным LSEG, рынки оценивают вероятность повышения ставки в ноябре в 42%. Еще на прошлой неделе этот показатель опускался ниже 20% после того, как уровень безработицы в сентябре вырос до пятилетнего максимума — 4,7%.

Хаузер признал, что данные рынка труда оказались несколько слабее ожиданий, но подчеркнул, что они остаются одними из самых низких среди стран G20. По его словам, экономике необходимо некоторое ослабление. Резервный банк Австралии опубликует следующее решение по ставке и квартальные прогнозы 3 ноября.

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