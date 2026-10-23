Цены на золото 23 октября снизились и приблизились к самому низкому уровню почти за три месяца. По состоянию на 06:30 по Гринвичу унция драгоценного металла стоила $4 015,63 — на $9,19, или 0,23%, меньше. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Динамика цен

За последний месяц золото подешевело на 6,08%, а за последний год — на 2,36%. Снижение произошло на фоне распродажи акций технологических компаний и компаний, связанных с искусственным интеллектом. Инвесторы продавали драгоценные металлы, чтобы покрыть убытки в других частях своих портфелей.

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Влияние технологического сектора и нефти

Опасения относительно стоимости инвестиций в ИИ усилились после того, как Meta Platforms сообщила о намерении увеличить капитальные расходы. Это вызвало опасения, что технологические компании могут привлекать дополнительный долг для финансирования расширения.

На золото также давил рост цен на нефть, который усилил инфляционные риски и ожидания более длительного сохранения высоких процентных ставок. Более высокие ставки обычно снижают привлекательность золота по сравнению с активами, приносящими процентный доход. В то же время неопределённость относительно устойчивости инвестиций в ИИ заставила рынки сократить ожидания дальнейшего повышения ставок Федеральной резервной системой США, что частично поддержало драгоценные металлы.

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