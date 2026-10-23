Мировые цены на золото в пятницу снижались и идут к худшему недельному результату с июня на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США может дольше сохранять высокие процентные ставки. По состоянию на 05:54 по Гринвичу спотовое золото подешевело на 0,1% — до 4021,04 доллара за унцию, а с начала недели потеряло 3,6%. Ранее в ходе сессии цена достигла самого низкого уровня с 20 июля, сообщает Asharq Al-Awsat.

Уровень 4000 долларов за унцию

Декабрьские фьючерсы на золото в США снизились на 0,6% — до 4035,50 доллара за унцию. Глава отдела рыночных исследований Capital.com Монте Сафиеддин заявил, что спекулянты пытаются удержать цену выше отметки 4000 долларов. По его мнению, устойчивое падение ниже этого уровня будет означать, что рынок перестал закладывать в цены смягчение денежно-кредитной политики и вместо этого ожидает устойчивой инфляции, высокой доходности облигаций и более сильного доллара.

На рынок также повлияло повышение цен на нефть после атак хуситов в Саудовской Аравии, которые усилили опасения относительно возможных перебоев с поставками энергоносителей с Ближнего Востока. Более высокие цены на энергию поддерживают ожидания, что ФРС дольше сохранит высокие ставки, и увеличивают альтернативную стоимость владения золотом, которое не приносит процентного дохода.

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Ожидания от ФРС

Инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы 27–28 октября и публикации на следующей неделе данных по расходам на личное потребление. Этот показатель является приоритетным для американского центробанка индикатором инфляции в рамках целевого уровня 2%.

Участники рынка в основном ожидают, что ФРС не изменит ставки на ближайшем заседании. В то же время вероятность повышения ставки в декабре оценивается в 76%. Среди других драгоценных металлов серебро подешевело на 0,4% — до 54,31 доллара за унцию, тогда как платина прибавила 0,3%, до 1574,33 доллара, а палладий вырос на 0,3%, до 1056,49 доллара. Все три металла также идут к недельному снижению.

Аналитики HSBC в исследовательской записке в четверг снизили средние прогнозы цен на платину и палладий на 2026 год, сославшись на изменение фундаментальных рыночных факторов и ликвидацию позиций инвесторами.

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