В Ноттингеме в Великобритании траст Университетских больниц Ноттингема (NUH) уволил 15 сотрудников NHS за ненадлежащий доступ к медицинским записям жертв нападения 2023 года. Об этом сообщает The Guardian.

Результаты расследования

В ходе внутреннего расследования NUH также вынес 15 окончательных письменных предупреждений и два первичных письменных предупреждения. Проверка охватила врачей, медсестер, зарегистрированных медицинских специалистов и других сотрудников. Семьи погибших на этой неделе проинформировали о последних результатах расследования.

По словам медицинского директора NUH Манджита Шехмара, доступ к записям пациента без надлежащего основания не имеет оправдания. В трасте заявили, что продолжат расследовать случаи ненадлежащего доступа, обучать персонал правилам работы с медицинской информацией и внедрять систему для выявления возможных утечек данных.

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Нападение в Ноттингеме

В июне 2023 года Валдо Калокейн убил двух 19-летних студентов — Барнаби Уэббера и Грейс О'Мэлли-Кумар — и 65-летнего смотрителя Иана Коутса. Также он пытался убить еще трех человек в городе.

В январе 2024 года суд назначил Калокейну бессрочную госпитализацию после того, как он признал себя виновным в непредумышленном убийстве при сниженной ответственности и покушении на убийство. В мае NUH сообщал об увольнении 11 сотрудников, которые незаконно получили доступ к записям жертв.

В прошлом месяце глава NHS England Джим Макки заявил, что сотрудников, которых подозревают в ненадлежащем доступе к медицинским записям пациентов, будут немедленно отстранять от работы и лишать доступа к компьютерным системам службы здравоохранения.

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