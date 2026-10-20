В США около 60% пожилых женщин с высоким уровнем немощности, переживших инвазивный рак молочной железы, в течение года не пользовались домашней медицинской помощью, покрываемой Medicare. О результатах исследования, опубликованного в Journal of the National Cancer Institute, сообщает News-Medical.

Данные исследования

Ученые проанализировали 347 953 «года наблюдения» за 134 410 женщинами в возрасте от 66 лет с инвазивным раком молочной железы. В выборку вошли женщины через два—десять лет после установления диагноза. Данные охватывали 2017–2020 годы.

Исследователи использовали записи реестра Surveillance Epidemiology and End Results, данные о регистрации в Medicare и страховых выплатах по программе, а также оценки, которые медсестры и терапевты проводят в начале предоставления домашней медицинской помощи. Участниц Medicare Advantage в анализ не включали.

Авторы рассчитали показатель немощности на основе диагнозов и сведений о медицинском оборудовании в данных Medicare. К признакам немощности отнесли, в частности, трудности с купанием и одеванием, проблемы с ходьбой, падения, нарушения памяти, недержание и истощение.

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Пользование услугами

Высокий уровень немощности выявили примерно у 7% всех участниц. Домашней медицинской помощью Medicare в течение года пользовались около 40% женщин из этой группы, тогда как среди всех участниц исследования этот показатель составлял 11%.

Исследование оценивало факт пользования услугами, а не то, соответствовали ли женщины требованиям для их получения. Традиционная программа Medicare покрывает персональный уход на дому только тогда, когда он связан с потребностью в квалифицированной медицинской помощи и человек не может покидать дом. Поэтому те, кому прежде всего нужна помощь с купанием, одеванием и другими повседневными действиями, могут не подпадать под такое покрытие.

Немощность после лечения

Женщины через шесть—десять лет после диагностирования рака были столь же немощными, как и те, у кого прошло два—пять лет. Ведущая автор работы, доцент Школы общественного здравоохранения Университета Мэриленда Сюаньцзи Ширли Цинь отметила, что это может свидетельствовать о большем влиянии старения, чем последствий лечения рака. Авторы также предлагают сделать скрининг немощности привычной частью дальнейшего медицинского сопровождения после завершения лечения.

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