В американском штате Джорджия исследователи Северо-Западного университета проанализировали данные о 130 267 детях, родившихся в 2017 году, и отслеживали смертность их отцов до 2022 года. За это время умерли 796 отцов, а около 60% этих смертей ученые классифицировали как потенциально предотвратимые, сообщает ScienceDaily. Результаты исследования опубликовали в журнале JAMA Pediatrics.

Причины смертей

Среди причин смерти исследователи назвали 143 убийства, 142 случая непреднамеренных травм, 102 самоубийства и 93 смерти от передозировки. Естественные причины смерти зафиксировали в 296 случаях. Неестественные причины чаще встречались среди более молодых отцов.

Ученые сопоставили записи о рождении детей с данными о смерти мужчин, указанных в свидетельствах о рождении. Они также анализировали общие показатели смертности и социально-демографические характеристики умерших. Статус не состоящего в браке отца и роды, оплаченные программой Medicaid, связывались с более высоким риском убийства. Среди умерших отцов чаще были мужчины старшего возраста, неиспаноязычные темнокожие мужчины, не состоящие в браке, и жители сельской местности, а также отцы детей, чьи роды оплачивала программа Medicaid.

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Сравнение смертности

В то же время среди мужчин в возрасте от 20 лет отцы в целом имели более низкие показатели смертности, чем мужчины, не являвшиеся отцами. В частности, среди мужчин в возрасте 30–34 лет в Джорджии зафиксировали 120 смертей на 100 тысяч отцов против 231 смерти на 100 тысяч мужчин без детей.

Исследователи не установили, чем объясняется эта разница. Они отметили, что в США действуют механизмы детального изучения смертей матерей в течение первого года жизни ребенка, тогда как аналогичной системы мониторинга смертности отцов нет. Общенациональный анализ сейчас осложнен тем, что при объединении данных штатов удаляются персональные идентификаторы, необходимые для сопоставления записей о рождении и смерти.

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