В Австралии 63% людей не доплачивают за всю медицинскую помощь врачей общей практики по системе bulk-billing. В 2024 и 2025 годах этот показатель составлял 56%, свидетельствует ежегодный отчет Королевского австралийского колледжа врачей общей практики, сообщает The Guardian.

Больше врачей работают по системе bulk-billing

Отчет, который должен быть опубликован в среду, основан на опросе 2766 врачей общей практики. За год доля респондентов, предоставляющих услуги по системе bulk-billing всем пациентам, выросла более чем вдвое — с 12% до 26%.

Для практик, предоставляющих все подходящие услуги по системе bulk-billing всем пациентам Medicare, были введены дополнительные финансовые выплаты. Такие клиники получают надбавку в размере 12,5%, которая распределяется между практикой и врачом.

В то же время доля пациентов, которым вся помощь врачей общей практики предоставляется без доплаты, все еще ниже показателя 2019 года — тогда она составляла 70%.

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Доступность медицинской помощи

В отчете также используются данные Австралийского бюро статистики. Согласно им, доля жителей страны, откладывавших обращение к врачу из-за стоимости, сократилась с 8,8% в 2023–2024 годах до 7,7% в 2024–2025 годах.

Президент колледжа Майкл Райт заявил, что результаты свидетельствуют о большей доступности медицинской помощи. В то же время экономист в сфере здравоохранения Люк Славомирски предостерег, что опрос охватывает около 7% всех врачей общей практики. По его словам, следует отличать опыт, о котором сообщают врачи, от административных данных и показателей результатов для пациентов.

Административные данные Medicare показывают, что в 2025–2026 годах по системе bulk-billing было оплачено 81% консультаций врачей общей практики против 78% годом ранее. Этот показатель отличается от данных колледжа, поскольку Medicare измеряет долю услуг, а не долю пациентов.

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