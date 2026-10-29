В Англии опрос 24 132 учащихся показал, что 2,7% респондентов в течение предыдущего года использовали искусственный интеллект общего назначения для поддержки психического здоровья. Среди пользователей ИИ, ответивших на отдельный вопрос, 63,2% заявили, что хотели бы получить дополнительную поддержку, сообщает News-Medical.

Как подростки оценивали ИИ

Исследователи проанализировали данные OxWell Student Survey, проведенного с февраля по май 2025 года преимущественно в Оксфордшире и Ливерпуле. В анализ включили участников младше 18 лет, средний возраст которых составлял 14 лет.

Об использовании ИИ общего назначения или платформ на основе больших языковых моделей для поддержки психического здоровья сообщили 662 подростка. Среди тех, кто оценил свой опыт, 55,9% назвали его полезным, 31,4% — ни полезным, ни бесполезным, а 12,8% — бесполезным. Показатель потребности в дополнительной помощи отражает субъективное ощущение неудовлетворенной потребности и не доказывает, что поддержка от ИИ была недостаточной.

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ИИ преимущественно использовали вместе с другой поддержкой

Большинство пользователей ИИ также обращались за другими видами поддержки психического здоровья: 92,1% сообщили о получении помощи из других источников, а 46,1% пользовались формальными службами в течение года. Лишь 52 участника использовали ИИ без какой-либо другой поддержки. Еще 57 сочетали его с другими онлайн-ресурсами, но не имели офлайн-поддержки. Вместе эти две группы составили 16,5% пользователей ИИ.

Использование таких платформ чаще фиксировали среди трансгендерных и гендерно-разнообразных подростков, а также среди респондентов с более высокими показателями симптомов депрессии и тревожности, опытом самоповреждения, частым ощущением одиночества, нехваткой еды или эпизодами буллинга. Большая потребность в дополнительной поддержке также чаще была связана с более высокими показателями депрессии и тревожности, самоповреждением и одиночеством.

Авторы отметили, что школы для опроса отбирали неслучайным образом, а его участники преимущественно учились в Оксфордшире и Ливерпуле. Поэтому результаты могут не отражать ситуацию среди всех подростков Англии. Исследование также не оценивало клиническую целесообразность, безопасность или эффективность советов, полученных от ИИ.

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