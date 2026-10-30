Исследователи Ратгерского университета и других учреждений проанализировали 260 онлайн-отзывов о препарате от бессонницы лемборексанте. Как сообщает News-Medical, 70 авторов отзывов — около четверти выборки — уже прекратили прием лекарства или планировали это сделать.

Отзывы, опубликованные в 2020–2023 годах, изучали специалисты Ратгерского института здоровья мозга, Университета Содружества Виргинии и Сиднейского университета. Результаты опубликовали в журнале Sleep Medicine. Лемборексант, продаваемый в США под торговым названием Dayvigo, был одобрен в 2019 году для лечения бессонницы.

Побочные эффекты чаще упоминали те, кто прекратил прием

Авторы отзывов, которые прекратили или собирались прекратить прием препарата, реже сообщали о его пользе. В то же время жалобы на плохой или прерывистый сон в этой группе встречались примерно так же часто, как и среди других авторов отзывов. Наиболее заметным отличием стали упоминания побочных эффектов.

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Сонный паралич упоминали 40% людей, которые прекратили или планировали прекратить прием лемборексанта, тогда как среди остальных авторов отзывов этот показатель составлял 15%. Они также чаще сообщали о ярких снах или кошмарах и сонливости на следующий день. В целом около трети авторов отзывов заявили о заметном улучшении сна, половина — о незначительном эффекте или его отсутствии, а две трети упомянули как минимум один побочный эффект.

Онлайн-отзывы не отражают частоту реакций среди всех пациентов

Исследователи предостерегли, что по отзывам в интернете нельзя определить распространенность этих явлений среди всех, кто принимает препарат: люди с очень положительным или очень негативным опытом могут чаще публиковать оценки. В двух основных клинических испытаниях лемборексанта сонный паралич отметили менее чем у 2 из 100 участников, а кошмары или необычные сны — у 1–3 из 100.

Ученые предполагают, что яркие сны и сонный паралич могут быть связаны с влиянием блокирования орексина на фазу сна со сновидениями. Большинство авторов отзывов, в том числе те, кто отказался от препарата, принимали его менее месяца. Исследователи подчеркнули, что менять или прекращать назначенное лечение следует после консультации с врачом.

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