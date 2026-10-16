В США около 80% учащихся старших классов имели умеренный или низкий суммарный показатель сердечно-сосудистого здоровья по пяти критериям. Такие результаты анализа данных национального опроса Youth Risk Behavior Survey за 2025 год были опубликованы в издании CDC Morbidity and Mortality Weekly Report, сообщает News-Medical.

Результаты опроса

Исследователи проанализировали данные 5192 учащихся из 10 710 участников опроса, по которым имелась информация по всем пяти показателям. Средний суммарный балл составил 65,3 из 100, что соответствует умеренной категории. Высокий суммарный балл от 80 до 100 получили 21% учащихся, умеренный — 61%, а низкий — 18%.

Оценка охватывала физическую активность, питание, сон, индекс массы тела и показатель воздействия никотина. Самый низкий средний балл был зафиксирован по питанию — 39,3. Показатели сна и физической активности были умеренными — 59,1 и 62 соответственно. Самые высокие баллы имели индекс массы тела — 85,4 — и показатель воздействия никотина — 80,5. Более высокий балл по индексу массы тела означал более благоприятный статус веса, а не большую массу тела.

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Различия и ограничения

У девушек были ниже общий балл, оценки сна и физической активности, чем у юношей, однако выше был балл по индексу массы тела. Учащиеся 10–12 классов имели более низкие общие показатели, чем девятиклассники; у двенадцатиклассников они также были ниже, чем у десятиклассников.

Самый высокий средний суммарный балл был зафиксирован среди азиатских учащихся, а самый низкий — среди чернокожих. Доля школьников с высоким суммарным показателем была ниже среди девушек, учащихся 10–12 классов, а также среди латиноамериканских и чернокожих учащихся по сравнению с белыми, многорасовыми учащимися и учащимися ближневосточного или североафриканского происхождения.

Авторы отметили, что опрос основывался на самооценках учащихся и не включал измерения артериального давления, уровня глюкозы и липидов в крови. Около 52% участников не вошли в анализ из-за неполных данных, связанных с отсутствием ответов, недействительными ответами и различиями в способе проведения анкеты. Поэтому оценку по пяти показателям не следует трактовать как полную клиническую оценку сердечно-сосудистого здоровья.

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