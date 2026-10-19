В США Американский колледж кардиологии (ACC) опубликовал научное заявление об индивидуальных назначениях физической активности для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Как сообщает News-Medical, наибольшее абсолютное снижение сердечно-сосудистого риска связано даже с умеренным повышением активности среди людей, которые ранее не занимались физическими упражнениями.

Сколько активности рекомендуют

Здоровым взрослым и людям со стабильными хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями ACC советует уделять еженедельно не менее 150 минут аэробной активности умеренной интенсивности или 75 минут активности высокой интенсивности. Дополнительная польза обычно возможна при увеличении этого объема примерно до 300 и 150 минут соответственно.

В метаанализе, на который ссылается заявление, около 7 тысяч шагов в день ассоциировались с на 47% более низким риском смерти от всех причин и сердечно-сосудистых причин по сравнению с 2 тысячами шагов. Авторы также рекомендуют сочетать аэробные упражнения с силовыми тренировками не менее двух раз в неделю. Такие тренировки могут помочь сохранять мышечную массу, улучшать чувствительность к инсулину и снижать артериальное давление.

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Рекомендации для пациентов

Для пожилых людей с синдромом хрупкости специалисты предлагают сначала сосредоточиться на силе, равновесии, подвижности и гибкости, а затем постепенно переходить к упражнениям на выносливость. Для пациентов с коронарной болезнью сердца после определенных сердечных событий или процедур ACC подтвердил кардиореабилитацию как подход первой линии при наличии показаний.

Рутинное максимальное нагрузочное тестирование не требуется большинству людей без симптомов или со стабильным клиническим состоянием, отметили авторы. В то же время людям с нестабильными сердечными состояниями или отдельными кардиомиопатиями может понадобиться оценка профильного специалиста или временное ограничение физических нагрузок. В заявлении также подчеркнули, что тренировки в течение недели не полностью компенсируют сердечно-сосудистые риски, связанные с длительным сидением.

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