ADA признала неясность правил после удаления пяти членов — STAT News

Американская диабетическая ассоциация (ADA) заявила, что перед удалением пяти своих членов с научной сессии в Новом Орлеане, США, 5 июня она ссылалась на письменную угрозу протеста и нарушения порядка. В то же время организация признала, что ее кодекс поведения прямо не запрещал распространять материалы внутри конгресс-центра.

Пересмотр инцидента

ADA опубликовала в пятницу заявление о давно ожидаемом пересмотре инцидента. Это произошло через три дня после того, как ассоциация без объяснений сообщила об уходе своего главного медицинского и научного директора Риты Кальяни. Как сообщает STAT News, новое объяснение содержит дополнительные обстоятельства удаления и отступает от предыдущих объяснений ассоциации относительно правил мероприятия.

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Реакция членов ассоциации

После инцидента ADA опубликовала два объяснения, одни извинения, итог пересмотра событий и сообщение о дальнейшей проверке. Члены ассоциации протестовали с помощью петиций и бойкота с участием 1 100 человек. Ее ведущий журнал прекратил принимать рукописи и проводить оценку грантовых заявок, а фандрайзинговые и образовательные мероприятия остановились.

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