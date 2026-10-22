Адъюванты усилили безыгольную мРНК-вакцину у мышей — News-Medical

Исследователи из Ратгерского университета в США и японских учреждений испытали на мышах безыгольный способ введения мРНК-вакцин против SARS-CoV-2 и вируса гриппа A. Как сообщает News-Medical, метод сочетает струю жидкости под высоким давлением, доставляющую мРНК в кожу, и два адъюванта — вещества для усиления иммунного ответа.

Сочетание двух адъювантов

В отличие от существующих мРНК-вакцин, в этом подходе использовали некапсулированную, или «голую», мРНК без липидных частиц. Кожа содержит много иммунных клеток, однако предыдущие эксперименты с безыгольной доставкой мРНК давали слабый иммунный ответ.

Отдельное использование адъювантов не дало существенного улучшения, а некоторые из них ослабляли часть иммунного ответа. Вместе с тем сочетание фосфата алюминия и коротких молекул ДНК CpG усилило как выработку антител, так и клеточный иммунный ответ. Исследователи связали этот эффект с иммунными сигналами, активировавшимися в коже и близлежащих лимфатических узлах.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Результаты после трех доз

После трех доз вакцины инфекционный вирус в образцах легких мышей, которых впоследствии инфицировали SARS-CoV-2 или вирусом гриппа A, был ниже предела обнаружения. В опыте с COVID-19 уровень вирусной РНК в легких был примерно в 24 раза ниже, чем после вакцинации без адъювантов.

В группах, получивших вакцину от гриппа, выжили все мыши, поэтому дополнительного преимущества сочетания адъювантов в отношении выживаемости в этом опыте не установили. В отдельных экспериментах новый подход также вызывал меньше местного и системного воспаления, чем лабораторные мРНК-вакцины на основе липидных частиц.

Авторы отметили, что метод еще необходимо испытать на более крупных животных и определить надлежащие дозы перед возможными клиническими исследованиями с участием людей.

Читай нас в