В Великобритании исследователи Бристольского университета обнаружили, что умеренные аэробные тренировки изменяют структуру нервных клеток, участвующих в регуляции работы сердца у крыс. Как сообщает ScienceDaily, эти изменения оказались разными для левой и правой сторон тела. Результаты исследования опубликовали в журнале Autonomic Neuroscience.

Исследование нервных узлов

Ученые изучали звездчатые ганглии — парные скопления нервных клеток в нижней части шеи и верхней части грудной клетки. Они передают сигналы, влияющие на частоту сердечных сокращений и другие аспекты работы сердца. Эти узлы являются частью автономной нервной системы, которая автоматически регулирует, в частности, сердцебиение, дыхание и пищеварение.

Одна из ветвей этой системы ускоряет сердцебиение, когда организму требуется больше кислорода, в том числе во время физической нагрузки или стресса. В эксперименте крысы в течение 10 недель проходили умеренные аэробные тренировки. С помощью трехмерного анализа — стереологии — команда оценила количество, размер и распределение нервных клеток в тканях.

В работе также участвовали исследователи из Университетского колледжа Лондона, Университета Сан-Паулу и Федерального университета Сан-Паулу.

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Различия между левой и правой сторонами

У тренированных крыс правый нервный узел, связанный с сердечно-сосудистой системой, содержал примерно вчетверо больше нейронов, чем левый. Такое распределение отличалось от показателей нетренированных животных. В то же время размер нейронов менялся в противоположных направлениях: слева он почти удвоился, а справа клетки несколько уменьшились.

Ведущий автор исследования, старший преподаватель ветеринарной анатомии Бристольского университета Аугусто Коппи отметил, что регулярная умеренная физическая нагрузка перестраивает эти нервные узлы в зависимости от стороны тела. По его мнению, это в перспективе может помочь точнее направлять процедуры блокады нервов или денервации для пациентов с аритмиями, стенокардией и синдромом разбитого сердца.

Авторы подчеркивают, что работа была проведена на крысах, поэтому необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, происходят ли такие изменения у людей. Следующим шагом они планируют проверить, как зафиксированные структурные изменения влияют на функцию сердца в состоянии покоя и во время нагрузки, а также изучить подобные закономерности у более крупных животных и людей.

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