В африканских странах обсуждают, кто должен принимать решения об испытаниях и возможном применении технологии генетического драйва комаров для борьбы с малярией. Технология пока находится на лабораторном этапе, однако исследователи готовятся к возможным полевым испытаниям в Африке. Об этом сообщает News-Medical со ссылкой на SciDev.Net.

Генетический драйв — это метод, предназначенный для передачи выбранного генетического признака почти всему потомству комаров. Исследователи изучают, может ли это сократить численность переносчиков малярии или лишить их способности передавать заболевание. По оценке Всемирной организации здравоохранения, в 2024 году в мире было зафиксировано 282 млн случаев малярии и 610 тыс. смертей, при этом наибольшее бремя болезни пришлось на Африканский регион.

Подготовка к полевым испытаниям

Проект Target Malaria заявляет, что сейчас все его исследования генетического драйва проводятся в контролируемых лабораторных условиях. Организация надеется провести полевые испытания до 2030 года в одной из африканских стран, где распространена малярия. Ни одного комара с генетическим драйвом до сих пор не выпускали в естественную среду нигде в мире.

В Уганде Институт исследования вирусов проводит контролируемые исследования генетически модифицированной линии комаров без генетического драйва, известной как male bias. Такая модификация способствует появлению большего числа самцов, которые не переносят малярию. Ввоз этой линии был одобрен Национальным советом Уганды по науке и технологиям и Национальным управлением по охране окружающей среды.

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Регулирование, ответственность и согласие сообществ

Менеджер Target Malaria по регуляторным вопросам в Африке Чарльз Мугоя подчеркивает, что африканские государства не должны быть лишь получателями технологий, созданных за рубежом. Он обратил внимание на наличие руководств по биобезопасности в Нигерии, Кении, Гане, Буркина-Фасо и Эфиопии. В мае 2026 года около 50 экспертов из 15 африканских стран собрались в Аккре на семинаре ВОЗ, AUDA-NEPAD и ОЭСР по регулированию генетического биоконтроля.

Бывший генеральный директор Нигерийского центра по контролю и профилактике заболеваний Ифедайо Адетифа считает, что страны должны самостоятельно оценивать доказательства, владеть данными и сохранять право на окончательное решение. Он также поднял вопросы ответственности в случае возможного ущерба, мониторинга выпусков и возможности их прекращения.

В то же время представитель коалиции по мониторингу биотехнологий в Буркина-Фасо Али Тапсоба выступает за мораторий на такие исследования. По его мнению, сокращение популяций комаров может иметь непредсказуемые экологические последствия. В августе 2025 года власти Буркина-Фасо приостановили деятельность Target Malaria, а позже прекратили проект, сославшись на риски биобезопасности, ограниченное воздействие и научный суверенитет. Target Malaria заявила, что ее команда соблюдала национальное законодательство с 2012 года.

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