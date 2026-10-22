В США Американская гастроэнтерологическая ассоциация и Американская ассоциация по изучению заболеваний печени представили совместные клинические рекомендации по диагностике и лечению первичного билиарного холангита. Документ впервые оценивает новые лекарственные средства для пациентов с этим хроническим аутоиммунным заболеванием печени, сообщает News-Medical.

Первичный билиарный холангит поражает мелкие желчные протоки внутри печени. Нарушение оттока желчи со временем может привести к фиброзу, циррозу, печеночной недостаточности или необходимости трансплантации. В рекомендациях подчеркивается индивидуальный подход, учитывающий риск прогрессирования заболевания, его особенности, симптомы и предпочтения пациента.

Диагностика и базовое лечение

Специалисты рекомендуют применять тесты на антитела SP100 и GP210 при подозрении на первичный билиарный холангит, когда анализ на антимитохондриальные антитела отрицательный. По данным авторов документа, это может позволить части пациентов избежать биопсии печени.

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Препаратом первой линии остается урсодезоксихолевая кислота. Рекомендации также предусматривают измерение жесткости печени для оценки индивидуального риска прогрессирования заболевания. После трансплантации печени предлагается профилактическое применение урсодезоксихолевой кислоты, чтобы снизить риск рецидива заболевания и недостаточности трансплантата.

Варианты терапии второй линии

Для людей, которые недостаточно реагируют на урсодезоксихолевую кислоту или не переносят ее, эксперты советуют рассматривать агонисты рецепторов, активируемых пролифераторами пероксисом, в качестве дополнительной или альтернативной терапии. Для пациентов с умеренным или тяжелым зудом, связанным с заболеванием, документ допускает применение линериксибата.

Выбор линериксибата должен приниматься совместно врачом и пациентом с учетом возможных гастроинтестинальных побочных эффектов, стоимости лечения и индивидуальных предпочтений. Авторы отметили, что достоверность доказательств для различных рекомендаций варьируется от умеренной до очень низкой. В частности, необходимы дальнейшие исследования долгосрочного влияния агонистов рецепторов на смертность, выживаемость без трансплантации и декомпенсацию цирроза, а также данные о частоте повторной эластографии.

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