Амилоиды помогают РНК проникать в сперматозоиды — News-Medical

Учёные Института Цукермана Колумбийского университета выяснили, что амилоидные фибриллы, присутствующие в семенной жидкости, могут связывать РНК и способствовать её проникновению в сперматозоиды. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Cell, сообщает News-Medical.

Амилоиды чаще всего связывают с нейродегенеративными заболеваниями, в частности с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. В то же время авторы работы отмечают, что такие белковые структуры могут выполнять функции в разных частях организма. Исследователи предположили, что фибриллы способны быть переносчиками РНК, поскольку амилоиды имеют положительный заряд, а РНК — отрицательный.

Как амилоиды взаимодействуют с РНК

С помощью флуоресцентных меток команда установила, что амилоидные фибриллы и РНК связываются друг с другом. Учёные также использовали криоэлектронную томографию и меченные золотом амилоидные белки, чтобы подтвердить: эти структуры проникают внутрь сперматозоидов, а не остаются на их поверхности.

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Дополнительные эксперименты показали, что амилоиды могут существенно усиливать поступление РНК в сперматозоиды. После проникновения комплекса в клетку белок кластерин может отделять РНК от амилоида. Исследователи также предполагают, что прочная амилоидная структура может защищать относительно нестойкие молекулы РНК.

Возможное применение для доставки генетического материала

В опытах фибриллы переносили в сперматозоиды не только малые РНК, но и более крупные молекулы РНК, кодирующие зелёный флуоресцентный белок. Эмбрионы, полученные после оплодотворения такими сперматозоидами, вырабатывали как минимум в 10 раз больше этого белка, чем в контрольном варианте без амилоидов.

Авторы пока не установили, какую именно функцию выполняет в сперматозоидах РНК, перенесённая амилоидами. В то же время они указывают на потенциальное использование таких фибрилл для доставки РНК в клетки и эмбрионы, в частности для технологий редактирования генома CRISPR. Учёные предполагают, что человеческие амилоидные фибриллы в будущем могут не вызывать такую же иммунную реакцию, как модифицированные вирусы, которые часто применяют для доставки генетического материала.

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