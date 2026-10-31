Международная группа ученых установила, что анализ крови на биомаркер фосфорилированный тау-217, или p-tau217, может помочь оценить риск развития когнитивных нарушений у людей без заметных проблем с памятью или мышлением. О результатах исследования сообщает ScienceDaily.

Исследователи объединили данные шести наблюдательных исследований и клинических испытаний в Северной Америке, Японии и Австралии. В анализ вошли 2684 пожилых человека, у которых на начало наблюдения не было когнитивных нарушений. Участники сдали образцы крови, прошли ПЭТ-сканирование мозга, а в дальнейшем ежегодно проходили оценку памяти, мышления и других когнитивных функций.

Риск в течение пяти и десяти лет

Часть участников присоединилась к исследованиям еще в 2004 году, а последние контрольные оценки провели в 2025 году. В целом когнитивные нарушения впоследствии развились примерно у 478 человек. Более высокие уровни p-tau217 в образцах крови были связаны с большей вероятностью таких нарушений в будущем.

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Для участников с очень высоким уровнем биомаркера расчетная вероятность когнитивных нарушений в течение пяти лет составила 38%. За 10 лет она достигала 78%. В то же время авторы подчеркнули, что для десятилетнего периода наблюдений было существенно меньше, поэтому такие долгосрочные оценки менее точны.

Что показывает биомаркер

Связь между p-tau217 и будущими когнитивными нарушениями сохранялась после учета амилоид-бета-бляшек, выявляемых с помощью ПЭТ-сканирования, а также известных генетических факторов риска, в частности APOE4. Результаты представили на Международной конференции Ассоциации Альцгеймера и одновременно опубликовали в журнале JAMA.

Несмотря на результаты, исследователи не рекомендуют использовать доступные анализы крови для рутинного скрининга людей без симптомов. По словам старшего автора работы, невролога Рейсы Сперлинг, для бессимптомных людей с повышенным риском в настоящее время нет установленных методов терапии, способных изменить течение болезни. Авторы также отметили, что участники исследований могут не полностью представлять широкую популяцию, поэтому необходимы более масштабные исследования с более длительным наблюдением.

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