Анализ более 8 млн записей о рождениях в Мексике показал, что воздействие продолжительных волн жары в последний месяц беременности связано с ростом частоты преждевременных родов до 18%. О результатах расследования Reuters сообщает Nation Kenya.

Жара становится масштабнее

Reuters называет крупнейшие волны жары «тепловыми штормами». Для своего анализа агентство определило волну жары как минимум пять последовательных дней, когда температура входит в верхние 10% исторического диапазона для конкретной местности. К тепловым штормам отнесли крупнейшие такие явления, которые на пике охватывают не менее 1% планеты.

Согласно анализу почасовых температурных данных с 1960 года, в 1960-х годах было зафиксировано 50 тепловых штормов, тогда как в нынешнем десятилетии их уже было более 665. Крупнейший из них за год охватил почти 85% планеты.

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Риски для беременных

Научные исследования связывают температурные всплески с более высокой вероятностью опасной гипертензии, инфекций, врожденных пороков, выкидышей и мертворождений. Наиболее четко прослеживается связь с преждевременными родами, которые могут иметь серьезные долгосрочные последствия для здоровья.

Исследователи обращают внимание не только на абсолютную температуру, но и на непривычную для человека жару: повышение на каждый 1 градус Цельсия выше привычного уровня связывают с вредом для беременности. Подобные осложнения фиксировались в исследованиях в Китае, Австралии, ЮАР и США.

Механизм воздействия еще изучают

Ученые пока не имеют однозначного объяснения того, каким именно образом высокая температура вредит беременности. Среди возможных механизмов называют перераспределение крови от плаценты для охлаждения организма матери и дополнительную нагрузку на сердце плода. Медики в Йоханнесбурге и Майами уже применяют различные меры защиты — от широкополых шляп и окрашенных в белый цвет крыш до кондиционеров.

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