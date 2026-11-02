Посол Франции по вопросам глобального здравоохранения Анн-Клер Ампру представят для рассмотрения на должность сопредседателя Межправительственной рабочей группы Всемирной организации здравоохранения, которая ведет переговоры по приложению о доступе к патогенам и распределении выгод. Об этом на открытии девятого формального заседания группы заявил посол Бразилии Товар да Силва Нунес, который сейчас является сопредседателем переговоров, сообщает Health Policy Watch.

Ампру ранее была сопредседателем завершающего этапа переговоров по Пандемическому соглашению, на котором государства-члены ВОЗ в итоге достигли консенсуса. В то же время согласование приложения PABS, необходимого для имплементации соглашения, до сих пор не завершено.

Переговоры по приложению PABS

С июля 2025 года участники рабочей группы не могут договориться о порядке обмена информацией об опасных патогенах и о распределении выгод от медицинских продуктов, разработанных на основе этих знаний. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус заявил о сильной политической поддержке завершения работы над приложением.

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По его словам, Генеральная Ассамблея ООН несколькими неделями ранее приняла политическую декларацию о предотвращении пандемий, готовности к ним и реагировании на них. Главы государств и правительств приветствовали Пандемическое соглашение и призвали завершить переговоры по PABS.

Позиции региональных групп

Алжир, представляющий Африканскую группу, а также Египет, Сомали и Судан подчеркнули, что доступ к патогенам и распределение выгод должны быть равноправными и неотделимыми составляющими системы. Алжир также призвал обсудить предложенную Африканской группой федеративную модель: согласно ей материалы патогенов и данные остаются в распоряжении государств или регионов, а производители для получения доступа должны заключить соглашение о доступе к данным со страной или региональным узлом и договор о распределении выгод с ВОЗ.

Пакистан от имени региона Восточного Средиземноморья и Индия от имени Юго-Восточной Азии также выступили за равный подход к доступу и распределению выгод. Индонезия, представлявшая межрегиональную Группу за справедливость, заявила, что страны не хотят зависеть от благотворительности при реагировании на следующую пандемию. Европейский Союз предложил объединить формальные и неформальные консультации, в частности встречи в малых группах.

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