В Японии в 72-дневном рандомизированном исследовании с участием 568 человек экспериментальный антисептик для рук связали с более низкой совокупной частотой симптомов со стороны верхних дыхательных путей, чем коммерческое средство на основе этанола. О результатах работы, опубликованной в журнале Scientific Reports, сообщает News-Medical.

Результаты испытания

Двойное слепое кластерное рандомизированное исследование продолжалось с 20 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года. Каждое домохозяйство считалось отдельным кластером. В финальный анализ вошли данные 568 участников в возрасте от 20 до 65 лет из 417 домохозяйств: 285 человек вошли в группу экспериментальной формулы, еще 283 — в группу этанолового средства.

Участники должны были применять один из двух антисептиков от пяти до десяти раз в день и ежедневно записывать данные об использовании средства и состоянии здоровья. Экспериментальная формула содержала 62% этанола, 0,05% хлорида бензалкония и молочную кислоту. Коммерческий продукт для сравнения содержал 79,7% этанола.

Симптомы со стороны верхних дыхательных путей зафиксировали у 35 человек в группе новой формулы и у 58 — в группе этанолового антисептика. Совокупная частота составила 12,3% против 20,5% соответственно, то есть была примерно на 40% ниже в первой группе. Учитывали первый эпизод симптомов, продолжавшийся не менее двух дней и включавший температуру от 37,8°C вместе с кашлем, болью в горле или насморком.

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Ограничения и финансирование

Ограничения в работе из-за болезни как минимум на один день были у 14,7% участников группы экспериментального средства и у 23,7% участников группы коммерческого продукта. Средняя частота применения антисептика в обеих группах была одинаковой — 5,7 раза в день.

Исследователи предположили, что разницу могла частично объяснять более длительная антимикробная активность новой формулы на коже, однако этот механизм напрямую не проверяли. Участники самостоятельно сообщали о симптомах, а конкретные инфекции лабораторно не подтверждали. В исследовании также не было группы без использования антисептика, поэтому оно не определяло абсолютную профилактическую эффективность ни одного из средств.

Работу финансировала Kao Corporation, а все шесть авторов были сотрудниками компании. Экспериментальная формула была разработана в рамках исследовательской программы Kao, а коммерческое средство для сравнения также было продуктом компании.

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